Крыховяк и Рыбусь попали в заявку сборной Польши на Евро-2020

Пресс-служба сборной Польши на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN) представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020, а также резервный список.



Заявка выглядит следующим образом:



вратари: Лукаш Фабиански («Вест Хэм Юнайтед»), Радослав Маецки («Монако»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»),



защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Павел Давидович («Верона»), Камил Глик («Монако»), Михал Хелик («Барнсли»), Томаш Кендзёра («Динамо» Киев), Камил Пятковски («Ракув»), Тимотеуш Пухач («Лех»), Мацей Рыбусь («Локомотив»),



полузащитники: Пшемыслав Франковский («Чикаго Файр»), Кацпер Козловский («Погонь Щецин»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетти («Сампдория»), Якуб Модер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Пшемыслав Плахета («Норвич Сити»), Камиль Юзвяк («Лех»), Пётр Зелиньски («Наполи»), Матеуш Клих («Лидс Юнайтед»),



нападающие: Давид Ковнацкий («Фортуна»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Шверчок («Пяст Гливице»).



Резервный список: Рафал Аугустыняк («Урал»), Камиль Гросицкий («Вест Бромвич Альбион»), Роберт Гамни («Аугсбург»), Себастьян Шиманьски («Динамо» М).