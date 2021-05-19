Шамиль Лахиялов: считаю, что в матче «Уфа» – «Арсенал» не было спортивного принципа

Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов, в бытность игроком выступавший за «Анжи», прокомментировал ситуацию с отменой стыковых матчей и скандальным матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Арсенал».



«Я понимаю возмущение «Ротора», «Оренбурга», «Алании», а также их болельщиков. Считаю, что в матче «Уфа» – «Арсенал» не было спортивного принципа. Думаю, если бы они играли одновременно с «Ротором», то накал встречи был бы совсем другой, и не случилось бы глупого удаления и автогола.



РФС и РПЛ приняли очень неоднозначное решение, отменив стыковые матчи. Менять, по сути дела, регламент по ходу чемпионата – это ни в какие рамки не лезет. Стыки всё равно надо было провести. И раз уж не допустили «Аланию», в них должна была сыграть команда, финишировавшая в таблице ФНЛ следующей.



Невыдача лицензии «Оренбургу»? Здесь, наверное, вместо спортивного принципа на первый план вышла имиджевая составляющая, поскольку «Нижний Новгород» более привлекателен для РПЛ. У него современный большой стадион, который должен иметь немалую посещаемость, и команда это для Премьер-Лиги новая. А «Оренбург», справедливо заслуживший право сыграть в РПЛ, оказался не у дел», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».