Маркус Баббель — о возможном трансфере Санчо в «Ливерпуль»: Джейдон не слепой

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель оценил возможность перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в команду Юргена Клоппа.

«Санчо — футболист, который должен играть в Лиге чемпионов. Он хочет выступать в этом турнире. Не так много команд в Европе могут заплатить за Джейдона. Всё зависит от того, чего хочет он.

«Ливерпуль» определённо хочет вернуться в Лигу чемпионов. Если не получится в нынешнем сезоне, то они сделают это в следующем. Эта команда слишком сильна, к тому же в состав вернутся игроки, восстановившиеся после травм. Это фантастический коллектив, великолепная команда. Когда все игроки встанут в строй, они будут очень сильны. Джейдон Санчо не слепой, он это увидит», — приводит слова Баббеля Goal.

Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».