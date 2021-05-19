Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Баббель — о возможном трансфере Санчо в «Ливерпуль»: Джейдон не слепой

Маркус Баббель — о возможном трансфере Санчо в «Ливерпуль»: Джейдон не слепой
Антон Шебика
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель оценил возможность перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в команду Юргена Клоппа.

«Санчо — футболист, который должен играть в Лиге чемпионов. Он хочет выступать в этом турнире. Не так много команд в Европе могут заплатить за Джейдона. Всё зависит от того, чего хочет он.

«Ливерпуль» определённо хочет вернуться в Лигу чемпионов. Если не получится в нынешнем сезоне, то они сделают это в следующем. Эта команда слишком сильна, к тому же в состав вернутся игроки, восстановившиеся после травм. Это фантастический коллектив, великолепная команда. Когда все игроки встанут в строй, они будут очень сильны. Джейдон Санчо не слепой, он это увидит», — приводит слова Баббеля Goal.

Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».

Новость по теме
Сэм Эллардайс оценил победный гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021