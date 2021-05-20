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Полузащитник «Шахтёра»: «Манчестер Сити» как никто другой заслуживает победы в ЛЧ

Полузащитник «Шахтёра»: «Манчестер Сити» как никто другой заслуживает победы в ЛЧ
Антон Шебика
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик признался, что самым запоминающимся матчем Лиги чемпионов для него стала игра с «Манчестер Сити».

«С «Манчестер Сити» на «Этихаде», когда мы 1:1 сыграли. Ничья с командой Пепа Гвардиолы на их поле — это на всю жизнь. Помимо отличного результата, сама форма нашей игры была безупречной.

Возьмёт ли наконец «Манчестер Сити» Лигу чемпионов? Я этого им желаю! Слежу за командой Гвардиолы, даже назову себя торседором «Манчестер Сити». Они показывают совершенный футбол, наблюдать за которым без восхищения невозможно. «Манчестер Сити» впервые вышел в финал и, надеюсь, поставит жирную точку в феноменальном сезоне. Они как никто другой заслуживают победы в Лиге чемпионов!" — сказал Алан Патрик в интервью украинскому журналу «Футбол».

Видеообзор матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»:

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