Окслейд-Чемберлен рассказал о проблемах, мешающих ему выйти на прежний уровень

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о задачах, которые он ставит перед самим собой в последние месяцы.
«Сейчас я чувствую себя довольно хорошо на протяжении некоторого времени. До этого по необъяснимой причине я не мог набрать нужную форму. Иногда это часть футбола, но это совсем не то, что тебе нравится. Ругаю себя, пытаюсь давить и задавать самому себе вопросы, но это не всегда получается.
Главное, чтобы я оставался сосредоточенным. Я абсолютно счастлив быть частью «Ливерпуля» и играть за этот великий футбольный клуб, и именно этим хочу заниматься дальше.
На самом деле я только на этом и сосредоточился, стараясь изо всех сил работать на благо нашей команды. Стараюсь работать так усердно, как только могу. Каждый раз, когда у меня появляется возможность помочь команде, я должен быть уверен, что на сто процентов готов сделать это», — приводит слова Окслейд-Чемберлена Goal.com.
Видео гола Окслейд-Чемберлена в матче 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Бёрнли»
В апреле 2018 года в полуфинальном матче лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) Алекс получил тяжёлую травму связок колена и из-за этого повреждения пропустил почти год, только в феврале 2019 года вернувшись к тренировкам.
В нынешнем сезоне АПЛ Алекс Окслейд-Чемберлен провёл 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года.
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