Вальбуэна прокомментировал вызов Бензема в сборную на Евро-2020

Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал попадание нападающего «Реала» Карима Бензема в заявку национальной команды на Евро-2020.



«У меня нет комментариев по этому поводу. Если он сможет принести пользу сборной Франции, то это прекрасно. Мне больше нечего сказать. Это выбор тренера. Дидье Дешам выйдет победителем во всех случаях. Если это решение пойдёт на пользу сборной, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет — его не станут винить. Дешам умеет собирать составы, он выйдет победителем в любом случае.



Звонил ли мне тренер? Нет. Я делаю своё дело и получаю удовольствие от работы. Я ничего не жду от Дидье или от кого-либо ещё», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.



Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.

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