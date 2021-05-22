Бензема признан лучшим игроком сезона-2020/2021 в Европе. Он обошёл Месси и Левандовского

33-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 в Европе, которая вручается французским журналом Onze Mondial. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Бензема вручили награду Onze Mondial. Фото: Официальный сайт «Реала»

В голосовании ему удалось опередить аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, набравшего 20,1% голосов, и Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии» (11,3%). Самому Кариму голоса отдали 47,3 % респондентов.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 8 результативными передачами. У Месси в 48 матчах 38 голов и 14 ассистов, а у Левандовского – 47 забитых мячей и 9 голевых передач в 39 играх.