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Суарес посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

Суарес посоветовал Месси остаться в «Барселоне»
Максим Лесовой
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес посоветовал форварду «Барселоны» Лионелю Месси остаться в каталонском клубе.

Как друг и болельщик я бы порекомендовал ему остаться в Барселоне», — приводит слова Суареса Marca.

Уругваец перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании. Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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