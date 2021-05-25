Луис Суарес: золото Примеры с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался по поводу победы «матрасников» в испанской Примере сезона-2020/2021. Уругвайский футболист также объяснил, почему заплакал после матча последнего тура, победа в котором принесла его команде золотые медали.
«Для болельщиков это было захватывающее зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того пути, который мне довелось пройти.
Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.
Мы много страдали. Я думаю о детях, о жене… Они знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы в Ла Лиге.
Я говорил с женой по видеозвонку, и она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.
Я страдал, когда «Барселона» отстранила меня от тренировок с основой. Меня беспокоило колено, и я стал меньше времени проводить с детьми, чтобы получить хорошее лечение и вернуться в норму», – приводит слова Суареса издание COPE.
- 25 мая 2021
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