Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес: золото Примеры с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

Луис Суарес: золото Примеры с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»
Максим Хрущ
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался по поводу победы «матрасников» в испанской Примере сезона-2020/2021. Уругвайский футболист также объяснил, почему заплакал после матча последнего тура, победа в котором принесла его команде золотые медали.

«Для болельщиков это было захватывающее зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того пути, который мне довелось пройти.

Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.
Мы много страдали. Я думаю о детях, о жене… Они знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы в Ла Лиге.

Я говорил с женой по видеозвонку, и она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.

Я страдал, когда «Барселона» отстранила меня от тренировок с основой. Меня беспокоило колено, и я стал меньше времени проводить с детьми, чтобы получить хорошее лечение и вернуться в норму», – приводит слова Суареса издание COPE.

Новость по теме
Суарес останется в «Атлетико» на следующий сезон
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021