Черышев: перед чемпионатом мира было много негатива, а потом нас все резко полюбили

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о настрое национальной команды на Евро-2020.
«Надо настраиваться выигрывать каждую игру. Начнём с Польши, а дальше посмотрим. Надо хотеть побеждать в каждом матче. Перед чемпионатом мира было много негатива, потом нас все резко полюбили. Мы не должны обращать на это внимание, наше дело работать и пахать.
Мне руководство «Валенсии» не давало задачу зондировать игроков сборной по теме переезда. Но если появится желание и возможность — вперёд. Советов никто не спрашивает. Главная сила нашей сборной в командном духе. Если он будет, то сможем обыграть любого соперника», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 27 мая 2021
-
21:47
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:16
-
19:02
-
19:01
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:18
-
16:57