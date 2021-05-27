Черышев: перед чемпионатом мира было много негатива, а потом нас все резко полюбили

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о настрое национальной команды на Евро-2020.

«Надо настраиваться выигрывать каждую игру. Начнём с Польши, а дальше посмотрим. Надо хотеть побеждать в каждом матче. Перед чемпионатом мира было много негатива, потом нас все резко полюбили. Мы не должны обращать на это внимание, наше дело работать и пахать.

Мне руководство «Валенсии» не давало задачу зондировать игроков сборной по теме переезда. Но если появится желание и возможность — вперёд. Советов никто не спрашивает. Главная сила нашей сборной в командном духе. Если он будет, то сможем обыграть любого соперника», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.