Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с Рюдигером и покинул поле в слезах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов. Счёт — 1:0 в пользу лондонцев.

Рюдигер предупреждение получил за столкновение с Де Брёйне. Бельгиец покинул поле в слезах, его заменил нападающий Габриэл Жезус.

Фото опубликовано в «Твиттере» Goal.

Финальная встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.



«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0)