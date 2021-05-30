«Это ленивая защита!» Фердинанд раскритиковал Зинченко за действия в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко за некоторые действия в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). В частности, Фердинанд считает, что украинец слишком пассивно сыграл в эпизоде с пропущенным «горожанами» голом.

«Зинченко должен был выдвинуться за Хаверцом, но не сделал этого. Это ленивая защита! Преследуй своего соперника до конца, либо играй с ним так, чтобы мяч не мог дойти до него», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport, его цитирует Manchester Evening News.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.