Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера «Шинника»

Российский экс-футболист и тренер Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера ярославского «Шинника», информирует официальный сайт клуба.
По итогам сезона-2020/2021 «Шинник» вылетел из ФНЛ. В следующем сезоне клубу из Ярославля под руководством Евсеева предстоит выступление в ПФЛ.
В период с 2019 по 2020 год Вадим Евсеев возглавлял «Уфу». На момент увольнения специалиста команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после десяти сыгранных туров. По итогам сезона «Уфе» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.
До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды.
- 1 июня 2021
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