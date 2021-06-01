Евсеев — о назначении в «Шинник»: увидел заинтересованность во мне у главных людей области

Новоиспечённый главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу своего назначения на должность.

«Поступило предложение от «Шинника», увидел большую заинтересованность Ярославля. Люди хотят, чтобы клуб был на тех местах, где он должен быть. В этом заинтересованы главные люди области. Цель — создать боеспособную команду, чтобы она играла и показывала результат, который заслуживает, чтобы «Шинник» был там, где он должен находиться», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Шинник» вылетел из ФНЛ. В следующем сезоне клубу из Ярославля под руководством Евсеева предстоит выступление в ПФЛ.



В период с 2019 по 2020 год Вадим Евсеев возглавлял «Уфу». На момент увольнения специалиста команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после десяти сыгранных туров. По итогам сезона «Уфе» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.



До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды.