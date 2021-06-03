Сухина и медштаб основного состава уволены из «Локомотива»

Руководство «Локомотива» приняло решение расстаться с начальником команды Станиславом Сухиной, сообщает Sport24. Кроме того, клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).



По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Новость по теме «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником молодёжной сборной Польши