Г. Иванов — о натурализации: Фернандес 8 лет здесь, а по-русски не говорит. Это нормально?

Президент Урала Григорий Иванов выразил мнение, что за сборную России не должны играть натурализованные игроки.

«Вот был у нас «Уралмаш» — команда состояла из воспитанников области. Если брать мини-футбол, то на наш ВИЗ полный зал приходил. А потом люди видят, что в сборной на площадку из пяти человек выходят четыре бразильца — и не хотят ходить, хотят, чтобы наши парни играли. А там не понимают, говорят, что самое главное — результат. Какой результат? Для чего он нужен? Они завтра паспорта наши выкинут и поедут к себе в Бразилию жить.

У нас в сборной есть Марио Фернандес. Сколько он уже здесь? Лет восемь, но по-русски не говорит. Это нормально разве? Дима Хохлов рассказывал: он как приехал на первую тренировку в Нидерланды, то его привезли, представили. Но на следующий день ему нужно было самому добираться. А там, если остановку проехал, надо на 20 километров уехать дальше, чтобы вернуться назад. Переводчика не было. Он проехал, опоздал на тренировку, ему сказали: «Ещё раз опоздаешь – поедешь обратно». Все. А у нас… Мы себя считаем ущербными какими-то: тут надо этому переводчика поставить, не дай бог, чтобы с ним что-то случилось. А в Европе приезжаешь – учи язык обязательно.

Зачем нашей сборной Гильерме? Да, хороший парень, но у нас есть свои вратари, пускай играют молодые. А то все говорят, что футболисты — такие дармоеды, что мы всегда должны выигрывать. А в советское время мы всегда выигрывали? Да, мы выигрывали Олимпийские игры, были чемпионами Европы 1960 года, а в 1988 году мы вторыми стали, и для нас это был большой успех. А сейчас мы почему-то принижаем своих, не даём им играть», — цитирует Иванова Sport24.

Марио Фернандес за сборную России сыграл в 28 матчах и отметился пятью голами, один из которых забил в четвертьфинальной встрече чемпионата мира – 2018 со сборной Хорватии.