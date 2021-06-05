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Слуцкий — об ошибке Киркорова: певцу простительно, а в случае с Азмуном это было фиаско

Слуцкий — об ошибке Киркорова: певцу простительно, а в случае с Азмуном это было фиаско
Артур Иванов
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч Россия — Болгария, высказал своё мнение о ситуации, когда певец Филипп Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом во время визита артиста к национальной команде.

«Это знаменитая история, когда Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом. Думаю, ещё долго Магомеду будет икаться на этот счёт. До этого с Азмуном путали? С Азмуном его другой человек перепутал (Тина Канделаки. — Прим. «Чемпионата»). Если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария. Товарищеский матч идёт в прямом эфире на Первом канале.

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