«Как могу вонзить нож другу в спину?» С. Ребров — о возможном назначении в сборную Украины

Новый главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.



«Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Как я могу вонзить ему нож в спину? Как я могу быть в сфере интересов, пока Андрей там работает? Я был сосредоточен на успехах „Ференцвароша“. Думаю, результаты это наглядно продемонстрировали. Надеюсь, никто мне не скажет, что я легкомысленно относился к своей работе. В Венгрии я никогда не говорил о том, что хочу когда-нибудь возглавить украинскую сборную. Но разве кто-то может не хотеть работать в сборной родной страны? Покажите мне такого тренера», — приводит слова Реброва Nemzeti Sport Online.



Сергей Ребров покинул «Ференцварош» 4 июня. Специалист был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

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