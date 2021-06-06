Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ

Украинский специалист Сергей Ребров, покинувший венгерский «Ференцварош», стал главным тренером эмиратского «Аль-Айна».

«Футбольный клуб «Аль-Айн» объявляет о подписании контракта с украинским тренером Сергеем Ребровым. Добро пожаловать в клуб, Сергей!» — говорится в сообщении «Аль-Айна» в «Твиттере».

Сергей Ребров покинул «Ференцварош» 4 июня. Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

Ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что наставник сообщил о желании покинуть пост ещё в феврале. Агент Шандор Варга, представляющий интересы тренера Реброва, сообщал, что украинский специалист интересен руководству «Тоттенхэма», заявляя, что у него есть как минимум восемь предложений.