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Кристиан Эриксен покидал поле в сознании

Кристиан Эриксен покидал поле в сознании
Сергей Сорокин
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, внезапно упавший во время матч с Финляндией без контакта с соперниками, покидал поле в сознании.

Его увезли со стадиона на скорой. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 был прерван.

Эриксена уносили с поля игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.

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