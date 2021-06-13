Черчесов — о матче с Бельгией: говорить по результату нечего, всё на табло

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение россиян в стартовом матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).



«Говорить по результату нечего, всё на табло. Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на ход игры, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно. Другой момент, что не создали достаточного количества шансов, были стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск. Бельгийцы на следующий день, 17 июня, в Копенгагене встретятся с Данией.

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