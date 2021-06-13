Черчесов: ни Шунину, ни Семёнову ничего отдельно не говорил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибки Андрея Семёнова и Антона Шунина в матче со сборной Бельгии (0:3).



«Ни Шунину, ни Семёнову ничего отдельно не говорил. Есть команда, которая на поле и которая должна выполнять наши задания. Физическая готовность хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах решает всё», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Бельгии проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийской команды. Авторами забитых голов стали нападающий Ромелу Лукаку (два гола) и защитник Тома Мёнье.