Черчесов: ни Шунину, ни Семёнову ничего отдельно не говорил
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибки Андрея Семёнова и Антона Шунина в матче со сборной Бельгии (0:3).
«Ни Шунину, ни Семёнову ничего отдельно не говорил. Есть команда, которая на поле и которая должна выполнять наши задания. Физическая готовность хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах решает всё», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Встреча между сборными России и Бельгии проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийской команды. Авторами забитых голов стали нападающий Ромелу Лукаку (два гола) и защитник Тома Мёнье.
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