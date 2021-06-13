Червиченко: ощущение, что Черчесову сборную вчера дали. У нас какой-то кишмиш!

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной Дании на старте чемпионата Европы — 2020 в матче с Финляндией (0:1), а также оценил шансы нашей сборной в игре с финнами.
«Офигел от того, что финны так долго упирались в матче с датчанами, забили и смогли удержать счёт. То, что они сделали, должны были сделать мы в матче с Бельгией — стоять и отбиваться, а потом как-нибудь запихнуть мяч в ворота. По идее мы должны были финнов обыгрывать, потому что их даже Эстония победила, но, глядя на сегодняшнюю нашу команду, я не понимаю, кто там будет забивать, играть, какая будет оборона. У нас же какой-то кишмиш! Такое впечатление, что Черчесову сборную дали вчера и он пытался в сегодняшнем матче понять, кто выйдет с финнами.
Дания из-за ситуации с Эриксеном и поражения от финнов может уйти в затяжную депрессию, они же все такие нежные. Эта нежность душевная, может, и сыграет нам на пользу, но для этого надо побеждать финнов. А как это сделать, если мы даже по воротам не бьём? С трудом понимаю, что мы можем противопоставить, кроме фарта и везения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 13 июня 2021
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