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«Что у людей в головах вообще?» Червиченко — об игре сборной России против Бельгии

«Что у людей в головах вообще?» Червиченко — об игре сборной России против Бельгии
Михаил Рождественский
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат первой встречи сборной России на чемпионате Европы – 2020, в которой подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии (0:3).

«Ожидания не оправдались на один гол — я говорил, что Бельгия выиграет со счётом 3:1. Думал, что хотя бы один забьём, но когда Миранчук пытается набросом забить одному из самых высоких вратарей в Европе… Что у людей в головах вообще? Головин мог бы в обвод стенки пробить или низом — ну хоть какой-то креатив. Но какая же глупость несусветная постоянно, от тренерских решений до действий на поле.

Семёнов и Шунин должны были привезти — они это сделали. Первый всю Лигу наций до этого привозил, в товарищеских матчах привозил, в отборе. Тут решил в долгий ящик не откладывать и на 10-й минуте привёз. То упорство, с которым Черчесов его ставит, в мирное бы русло — какая-то польза бы была. Невозможно объяснить, почему с такой неоспоримостью Семёнов попадает в состав и вообще в сборную. То, что Шунин ненадёжный вратарь, я тоже говорил. Не зафиксировал мяч, не отбил его в сторону, а прямо на ногу защитнику отправил. Квинтэссенция всей игры, её сжатая версия — дуэль Лукаку с Дивеевым при третьем голе. Дивеев — это уровень нашей сборной, а Лукаку — бельгийской. Это ещё Де Брёйне и Витселя не было! Представляете, если бы они были? А если бы Азар был в форме?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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