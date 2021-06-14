Во Львове на матче Финляндия — Россия разыграют сертификаты на поход в финскую сауну

Организаторы Lviv Fan Festival сообщили о розыгрыше 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди зрителей матча Финляндия — Россия
«Финская сауна для любителей Финляндии! Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! Мы смотрим матч на трёх больших экранах, наслаждаемся отличными блюдами и болеем за победу Финляндии! Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!» — говорится в сообщении «интсаграма» Lviv Fan Festival.
Президент «Руха» Григорий Козловский ранее заявил, что акция с бесплатным пивом во львовской фан-зоне за каждый гол в ворота сборной России на Евро-2020 продолжится. Напомним, организаторы Lviv Fan Festival бесплатно наливали по 100 бокалов пива болельщикам за каждый гол Бельгии в ворота России.
- 14 июня 2021
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