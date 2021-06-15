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Линекер назвал имена игроков, которые могут прийти на смену Месси и Роналду

Линекер назвал имена игроков, которые могут прийти на смену Месси и Роналду
Никита Сербаков
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о молодых игроках, которые могут прийти на смену нападающим Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Мы постоянно обсуждаем новое поколение. В этом году мы увидели неудачи Месси и Роналду в Лиге чемпионов, но, как я думаю, там дело было скорее в том, что у «Барселоны» и «Ювентуса» – слабые команды, которые переживают переходный период. В этом календарном году Месси забил больше всех и чаще всего отдавал голевые передачи. Роналду всё ещё забивает кучу голов. Эта пара просто феноменальна.

В той же Лиге чемпионов мы увидели Холанда и Мбаппе, а на Килиана мы посмотрим ещё и на Евро — 2020. Надеюсь, на чемпионате Европы один-два англичанина тоже себя проявят. Например, Филип Фоден, Мэйсон Маунт и Джейдон Санчо», – приводит слова Линекера Goal.com.

Лионель Месси в составе сборной Аргентины сегодня ночью стартовал на Кубке Америки — 2021. Единтсвенный гол аргентинцев в матче с чилийцами (1:1) забил именно Месси.

Видео гола Лионеля Месси в ворота сборной Аргентины в стартовом матче Кубка Америки — 2021

Криштиану Роналду сегодня, 15 июня, вместе со сборной Португалии стартует на Евро — 2020. Первый матч португальцы проведут со сборной Венгрии. Начало встречи — в 19:00 мск.

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