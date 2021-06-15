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Месси прокомментировал результат встречи сборной Аргентины в матче с Чили на Кубке Америки

Месси прокомментировал результат встречи сборной Аргентины в матче с Чили на Кубке Америки
Вячеслав Моренко
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33-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал ничью со сборной Чили (1:1) в первом туре групповой стадии Кубка Америки – 2021.

«Игра была сложной. Нам не хватало спокойствия, контроля над мячом и быстроты в атаке. Пенальти изменил игру. Мы хотели начать побеждать. Теперь впереди встреча с Уругваем, в которой тоже будет нелегко. Прямо сейчас мы должны думать только о предстоящем матче», — цитирует Месси Goal.

Напомним, что в игре с Чили Месси обошёл Батистуту и стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах. Теперь на счету Лионеля 39 голов в официальных матчах за национальную команду.

Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.

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