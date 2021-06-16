Финский сайт назвал Артёма Дзюбу «Большим Злым Волком»

На финском сайте Ilta Sanomat была опубликована статья о предстоящем матче сборных России и Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Одним из главных аспектов игры авторы назвали противостояние нападающего Артёма Дзюбы и защитника Паулуса Араюури. Российского форварда журналисты сравнили с персонажем диснеевского мультфильма – Большим Злым Волком.
«Финский „плюшевый медведь“ Паулус Араюури против Большого Злого Волка Артёма Дзюбы — это дуэль, которую зрители ждали месяцами, а Араюури — вообще всю жизнь. 197-сантиметровый Дзюба будет играть единственного форварда в сборной России, а финский защитник, который ниже Артёма на 5 см, не будет от него отступать. Синяки в такой дуэли не исключены.
Однако самым важным игроком в матче с Россией будет голкипер Лукаш Градецки. Сколько бы футболистов сборной России финские защитники ни сдерживали, кто-то всё равно прорвётся», — говорится в статье.
Матч сборных России и Финляндии начнётся в Санкт-Петербурге в 16:00 мск.
- 16 июня 2021
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