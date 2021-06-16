Что нужно сборной России для выхода в плей-офф? Турнирные расклады в группе на Евро

В стартовом матче на Евро-2020 сборная России с разгромным счётом проиграла Бельгии (0:3). Теперь наша национальная команда встретится в Санкт-Петербурге с Финляндией. Рассказываем, что нужно России для выхода в плей-офф.
Если команда Черчесова обыграет сборные Финляндии и Дании, то точно попадёт в плей-офф.
Ничья с Данией и победа над Финляндией или наоборот принесут нам четыре очка. В таком случае, скорее всего, мы тоже оформим выход в 1/8 финала. Например, на Евро-2016 две команды, занявшие третье место в своих группах, набрали столько очков, и обе продолжили выступление на турнире — Словакия и Ирландия.
- Словакия, 4 очка (разница мячей =0)
- Ирландия, 4 очка (=0)
- Португалия, 3 очка (=0)
- Северная Ирландия, 3 очка (=0)
- Турция, 3 очка (-2)
- Албания, 3 очка (-2)
А вот если Бельгия выиграет оставшиеся матчи, а мы обыграем Финляндию, но проиграем Дании, то у трёх команд будет равное количество очков. Тогда нужно будет учитывать количество набранных очков между тремя сборными, а потом и разность мячей в матчах с этими соперниками. В таком случае нам надо обыграть финнов с разницей в два мяча, а датчанам уступить с минимальным счётом.
Шансы у нас остаются, даже если мы победим датчан, но проиграем финнам. И здесь Дания никак не сможет финишировать выше нас даже при равенстве очков из-за результата личной встречи (при условии, что Дания проиграет Бельгии). А из приведённого выше примера чётко показано, что на Евро-2016 команды Португалии и Северной Ирландии с третьих мест выходили даже с тремя очками.
Существует фантастический расклад, при котором Россия выйдет из группы с двумя или даже одним очком!
Если и россияне, и датчане подойдут к третьему матчу без очков, то ничья в последнем туре будет означать, что на третьем месте окажется команда с одним очком (в таком случае считают разницу мячей за весь групповой этап). Если подобная ситуация сложится ещё в двух группах, тогда в 1/8 финала выйдет команда с одним очком. Невероятно!
Хотя, учитывая наше поражение со счетом 0:3 в первом туре, шанс на выход из группы с одним или даже двумя очками — один на миллиард.
А что будет в 1/8 финала?
Третье место в группе. Не самый приятный расклад. В таком случае Россия сыграет с победителем группы E или F. В первом квартете сейчас лидирует Словакия, но нельзя забывать об Испании. Во второй группе почти наверняка попадётся кто-то из тройки Франция, Германия, Португалия. В общем, такой себе расклад для нас. А игра должна будет состояться в Глазго или Бухаресте.
Второе место в группе. При таком раскладе Россию ждёт матч со второй командой группы А, где расположились Италия, Швейцария, Турция и Уэльс. Сейчас второе место делят швейцарцы и валлийцы. Матч 1/8 финала пройдёт в Амстердаме.
Первое место в группе. В плей-офф победитель группы B сыграет с третьей командой из группы А, D, E или F. Здесь возможны соперники уровня Швеции или Чехии, а матч состоится в Севилье.
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