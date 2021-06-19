«Фиорентину» может возглавить Итальяно, недавно продливший контракт со «Специей»

Стал известен очередной кандидат на пост главного тренера «Фиорентины». Как сообщает Football Italia со ссылкой на ряд итальянских СМИ, «фиалок» может возглавить наставник «Специи» Винченцо Итальяно.

Отметим, что тренер две недели назад продлил контракт со своим клубом. В контракте Итальяно со «Специей» есть пункт о расторжении соглашения в случае ухода, нужно лишь заплатить неустойку в размере € 1 млн. «Фиорентина» полна решимости нанять специалиста, и Винченцо, по информации СМИ, больше не отвечает на звонки руководства «Специи».

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.