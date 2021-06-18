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Источник: Гаттузо согласовал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года с зарплатой в € 2,5 млн

Источник: Гаттузо согласовал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года с зарплатой в € 2,5 млн
Вячеслав Моренко
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43-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо близок к назначению на вакантную должность главного тренера в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Гаттузо станет новым тренером «Тоттенхэма». Согласован личный контракт до 2023 года с годовой зарплатой € 2,5 млн. Управляющий директор «шпор» Фабио Паратичи находится в Милане и в ближайшие часы встретится с Дженнаро, чтобы закрыть сделку», — гласит источник.

Напомним, Гаттузо спустя три недели после назначения покинул пост главного тренера «Фиорентины» из-за разногласий с руководством. Ранее Дженнаро возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.

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