Автор гола в ворота сборной Франции: сегодня Венгрия была на высоте!

Защитник сборной Венгрии Аттила Фиоло прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Франции.



«Мы добились прекрасного результата своей командной игрой. Горжусь своей командой и болельщиками. Это один из лучших дней в моей жизни!

Было здорово наблюдать, как классно играет наша команда. Мы показали более смелый футбол и лучше сыграли в нападении, чем с Португалией во вторник. Сегодня наша команда была на высоте!» — приводит слова Фиоло пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 19 июня, состоялся матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1. Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.