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Дзагоев и Набабкин посмеялись над собой на сборах ЦСКА из-за отсутствия контрактов. Фото

Дзагоев и Набабкин посмеялись над собой на сборах ЦСКА из-за отсутствия контрактов. Фото
Никита Дарквеев
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Защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Алан Дзагоев посмеялись над собой на сборах ЦСКА из-за отсутствия контрактов с армейским клубом. Набабкин выложил фото в сторис своего «Инстаграма», на котором оба футболиста запечатлены с вывернутыми карманами.

Фото: «Инстаграм» Набабкина

Напомним, у Кирилла закончилось соглашение с ЦСКА в конце мая, однако он всё равно полетел на сборы с командой. Дзагоев ещё не договорился о пролонгации сотрудничества. Армейский клуб предлагает футболисту контракт с условиями хуже, чем были в прошлом сезоне. Алан на такой вариант пока не соглашается.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.

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