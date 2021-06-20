Дзагоев и Набабкин посмеялись над собой на сборах ЦСКА из-за отсутствия контрактов. Фото

Защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Алан Дзагоев посмеялись над собой на сборах ЦСКА из-за отсутствия контрактов с армейским клубом. Набабкин выложил фото в сторис своего «Инстаграма», на котором оба футболиста запечатлены с вывернутыми карманами.
Фото: «Инстаграм» Набабкина
Напомним, у Кирилла закончилось соглашение с ЦСКА в конце мая, однако он всё равно полетел на сборы с командой. Дзагоев ещё не договорился о пролонгации сотрудничества. Армейский клуб предлагает футболисту контракт с условиями хуже, чем были в прошлом сезоне. Алан на такой вариант пока не соглашается.
Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.
- 20 июня 2021
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