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Набабкин полетел на сбор ЦСКА в качестве свободного агента

Набабкин полетел на сбор ЦСКА в качестве свободного агента
Андрей Панков
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34-летний защитник Кирилл Набабкин полетел на сбор ЦСКА и будет тренироваться с командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом тренировки футболист проводит в статусе свободного агента. Его контракт с клубом истёк ещё в конце мая, а новый он пока не подписал.

Напомним, Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 3-го тура минувшего сезона РПЛ с «Зенитом» в августе прошлого года. Позднее защитник перенёс операцию, а в конце января вернулся к тренировкам в общей группе игроков ЦСКА.

В прошлом сезоне РПЛ Кирилл Набабкин провёл всего три матча. Защитник выступает за ЦСКА с 2010 года. С 2012 по 2019 год Кирилл защищал цвета сборной России.

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