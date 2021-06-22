Игроки Дании посвятили голы в ворота сборной России Кристиану Эриксену

Футболисты сборной Дании Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле во время празднования мячей в ворота сборной России посвятили свои голы Кристиану Эриксену.

Во время празднования футболисты показывали пальцами цифры «1» и «0» (игровой номер Эриксена – 10).

Сборная России разгромно уступила сборной Дании (1:4) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняли второе место, Финляндии – третье, а России – последнее, четвёртое место.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось, игркоу установили специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.