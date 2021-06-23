Полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия (3:1).

Влашич стал автором первого гола в ворота шотландцев.

В матче 3-го тура группового этапа Евро сборная Хорватии переиграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 3:1. Первый гол в матче забил Влашич. После подачи в штрафную Иван Перишич головой сделал скидку в центр, откуда Влашич в падении протолкнул мяч в угол ворот. Полузащитник шотландцев Каллум Макгрегор сравнял счёт.



Полузащитник Лука Модрич красивейшим ударом вывел хорватов вперёд. На 62-й минуте Матео Ковачич аккуратным пасом вывел Модрича на удар с линии штрафной — и тот внешней закрутил мяч в угол ворот. Третий мяч хорватов забил Перишич. Модрич совершил подачу от угла поля, а Перишич, опередив защитника, головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот, который рикошетом от штанги залетел в сетку.