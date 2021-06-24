Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала

Сегодня, 23 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 прошёл 13-й игровой день, в рамках которого определились все участники плей-офф турнира. Всего в следующую стадию вышли 16 команд.
Расписание матчей 1/8 финала:
26 июня, 19:00 мск: Уэльс — Дания («Амстердам-Арена», Нидерланды);
26 июня, 22:00 мск: Италия — Австрия («Уэмбли», Лондон);
27 июня, 19:00 мск: Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена», Будапешт);
27 июня, 22:00 мск: Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха», Севилья);
28 июня, 19:00 мск: Хорватия — Испания («Паркен», Копенгаген);
28 июня, 22:00 мск: Франция — Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);
29 июня, 19:00 мск: Англия — Германия («Уэмбли», Лондон);
29 июня, 22:00 мск: Швеция — Украина («Хэмпден Парк», Глазго).
Сетка плей-офф чемпионата Европы — 2020 по футболу
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