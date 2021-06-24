Сборная Украины впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020.



Примечательно, что украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро, проходившие в 1996, 2000, 2004 и 2008 годах, сборная Украины не квалифицировалась, а на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов не сумела выйти из группы.



В 1/8 финала Евро-2020 украинцы проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.



В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Украина, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала.

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