В Москве возобновит работу фан-зона Евро-2020. Вход будет по QR-кодам
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Фан-зона чемпионата Европы — 2020 в Лужниках в Москве возобновит работу 26 июня. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой сообщили в столичном департаменте спорта.
В связи с эпидемиологической обстановкой вход в фан-зону будет производиться по QR-кодам, которые смогут получить только те, кто прошёл вакцинацию, перенёс заражение коронавирусом в последние шесть месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней. При этом больше не требуется предварительная регистрация и получение билетов.
Напомним, сборная России не сумела пробиться в плей-офф Евро-2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, потерпев два разгромных поражения и одержав одну победу.
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