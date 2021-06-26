Президент УАФ назвал условия для проведения матча между сборными Украины и России

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал условия проведения матча между сборными Украины и России.
«Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А ещё после того, как наши ведущие команды, ФК «Шахтёр» и ФК «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, ФК «Таврия» сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.
А ещё после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтёр», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма. К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них», — приводит слова Павелко «Газета.Ru».
Ранее член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.
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