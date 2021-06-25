Украина впервые превзошла на Евро Россию. А как было раньше?

Хоть нам периодически и пытаются внушить, что спорт – вне политики, но, так или иначе, команды Украины и России обречены на вечные сравнения. Сборные самых развитых на территории бывшего СССР футбольных стран унаследовали от советского футбола как положительные, так и отрицательные аспекты. Схожесть в менталитете, методах подготовки футболистов и общее прошлое роднят команды. Какая же из них успешнее выступает на чемпионатах Европы? Вспомним историю, сравним цифры.
Евро-1996
Россия: группа
Украина: -
Первый Евро для сборной России – 1996 год, Англия. Национальную команду после не самого удачного ЧМ возглавил Олег Романцев, который вернул уверенность игрокам, наладил отношения в раздевалке. Отборочный этап команда прошла с разницей мячей 34:5. Команду вели за собой Радимов, Мостовой, Карпин, Ковтун, Канчельскис. Ворота надежно защищал Черчесов. Увы, из группы на Евро нашим выйти не удалось: поражения от Италии и Германии, ничья с Чехией (3:3).
Украина начала квалификацию под началом Йожефа Сабо. После у руля команды временно встал Анатолий Коньков. Четырёх побед жёлто-синим не хватило для квалификации на турнир.
Евро-2000
Россия: —
Украина: —
Континентальный турнир в Бельгии и Нидерландах – единственный, куда не квалифицировались ни Россия, ни Украина.
Евро-2004
Россия: группа
Украина: -
На первый Евро в новом тысячелетии из двух ближайших соседей отправилась только Россия. Украинцы отбор провалили, добыв лишь две победы при четырёх ничьих. Наша команда снова попала в тяжелейшую группа и досрочно лишилась шансов на выход, после поражений от Испании и Португалии. Ключевыми фигурами той сборной являлись Смертин, Евсеев, Шаронов, Мостовой, Аленичев. В воротах играли Овчинников и Малафеев.
Евро-2008
Россия: 1/2 финала
Украина: -
Евро-2008 – лучший турнир в истории сборной России. Команда дошла до полуфинала, убрав в четвертьфинале Голландию. В команде феерили Жирков, Колодин, Игнашевич, Семак, Зырянов, Павлюченко, Аршавин. Банда Гуса Хиддинка по сей день считается сильнейшей в истории нашей национальной команды.
Украина же на Евро снова не попала. После удачного ЧМ-2006 (дошли до четвертьфинала) это было воспринято как провал. Команда с Тимощуком, Шевченко, Ворониным выиграла пять матчей, но заняла лишь четвертое место в квалификации.
Евро-2012
Россия: группа
Украина: группа
На домашний Евро Украина попала без отбора, как страна-хозяйка. Команда Олега Блохина заняла третье место в группе с Англией, Францией и Швецией. Украинцы до последнего сохраняли шансы на выход из группы, но в упорной борьбе уступили Англии с минимальным счётом (0:1). Оба гола Украины на чемпионате забил Шевченко, который после вылета команды завершил карьеру.
Для сборной России Дика Адвоката Евро-2012 также сложился весьма неудачно. Отличный состав с Аршавиным и Кержаковым на пике формы, крепкой обороной и талантливыми игроками центра поля неожиданно провалил второй и третий туры группового этапа. Начав с разгромной победы над Чехией (4:1), сборная сыграла вничью с Польшей и проиграла Греции. Тогда же «наши ожидания» оказались «нашими проблемы».
Евро-2016
Россия: группа
Украина: группа
На Евро-2016 во Франции Михаил Фоменко привёз новую сборную Украины. Однако Ярмоленко и Зинченко, Караваев и Коваленко – молодые таланты, свежее поколение футболистов с огромным талантом и большими амбициями — не смогли оказать серьёзного влияния на расклад в группе: 0 очков после игр с Германией, Польшей и Северной Ирландией.
Команда Слуцкого с Кокориным, Дзюбой, Глушаковым, Шатовым и Самедовым тоже, мягко говоря, не убедила. Вырванная в добавленное время ничья с Англией давала возможность сборной решить всё в последнем туре против Уэльса. Не решили – разгром 0:3.
Евро-2020
Россия: группа
Украина: 1/8 финала (продолжает выступления)
Нынешний чемпионат Европы – совсем другая история. Украине наконец-то повезло чуть больше обычного, и она впервые вышла в плей-офф турнира. Россия, набрав те же три очка, отправилась домой.
Итого
Россия
6 участий в финальной стадии, 20 матчей, 6 побед, 22 гола
Украина
3 участия в финальной стадии, 9 матчей, 2 победы, 6 голов
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