Украина впервые превзошла на Евро Россию. А как было раньше?

Хоть нам периодически и пытаются внушить, что спорт – вне политики, но, так или иначе, команды Украины и России обречены на вечные сравнения. Сборные самых развитых на территории бывшего СССР футбольных стран унаследовали от советского футбола как положительные, так и отрицательные аспекты. Схожесть в менталитете, методах подготовки футболистов и общее прошлое роднят команды. Какая же из них успешнее выступает на чемпионатах Европы? Вспомним историю, сравним цифры.

Евро-1996

Россия: группа

Украина: -

Первый Евро для сборной России – 1996 год, Англия. Национальную команду после не самого удачного ЧМ возглавил Олег Романцев, который вернул уверенность игрокам, наладил отношения в раздевалке. Отборочный этап команда прошла с разницей мячей 34:5. Команду вели за собой Радимов, Мостовой, Карпин, Ковтун, Канчельскис. Ворота надежно защищал Черчесов. Увы, из группы на Евро нашим выйти не удалось: поражения от Италии и Германии, ничья с Чехией (3:3).

Украина начала квалификацию под началом Йожефа Сабо. После у руля команды временно встал Анатолий Коньков. Четырёх побед жёлто-синим не хватило для квалификации на турнир.

Евро-2000

Россия: —

Украина: —

Континентальный турнир в Бельгии и Нидерландах – единственный, куда не квалифицировались ни Россия, ни Украина.

Евро-2004

Россия: группа

Украина: -

На первый Евро в новом тысячелетии из двух ближайших соседей отправилась только Россия. Украинцы отбор провалили, добыв лишь две победы при четырёх ничьих. Наша команда снова попала в тяжелейшую группа и досрочно лишилась шансов на выход, после поражений от Испании и Португалии. Ключевыми фигурами той сборной являлись Смертин, Евсеев, Шаронов, Мостовой, Аленичев. В воротах играли Овчинников и Малафеев.

Евро-2008

Россия: 1/2 финала

Украина: -

Евро-2008 – лучший турнир в истории сборной России. Команда дошла до полуфинала, убрав в четвертьфинале Голландию. В команде феерили Жирков, Колодин, Игнашевич, Семак, Зырянов, Павлюченко, Аршавин. Банда Гуса Хиддинка по сей день считается сильнейшей в истории нашей национальной команды.

Украина же на Евро снова не попала. После удачного ЧМ-2006 (дошли до четвертьфинала) это было воспринято как провал. Команда с Тимощуком, Шевченко, Ворониным выиграла пять матчей, но заняла лишь четвертое место в квалификации.

Евро-2012

Россия: группа

Украина: группа

На домашний Евро Украина попала без отбора, как страна-хозяйка. Команда Олега Блохина заняла третье место в группе с Англией, Францией и Швецией. Украинцы до последнего сохраняли шансы на выход из группы, но в упорной борьбе уступили Англии с минимальным счётом (0:1). Оба гола Украины на чемпионате забил Шевченко, который после вылета команды завершил карьеру.

Для сборной России Дика Адвоката Евро-2012 также сложился весьма неудачно. Отличный состав с Аршавиным и Кержаковым на пике формы, крепкой обороной и талантливыми игроками центра поля неожиданно провалил второй и третий туры группового этапа. Начав с разгромной победы над Чехией (4:1), сборная сыграла вничью с Польшей и проиграла Греции. Тогда же «наши ожидания» оказались «нашими проблемы».

Евро-2016

Россия: группа

Украина: группа

На Евро-2016 во Франции Михаил Фоменко привёз новую сборную Украины. Однако Ярмоленко и Зинченко, Караваев и Коваленко – молодые таланты, свежее поколение футболистов с огромным талантом и большими амбициями — не смогли оказать серьёзного влияния на расклад в группе: 0 очков после игр с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

Команда Слуцкого с Кокориным, Дзюбой, Глушаковым, Шатовым и Самедовым тоже, мягко говоря, не убедила. Вырванная в добавленное время ничья с Англией давала возможность сборной решить всё в последнем туре против Уэльса. Не решили – разгром 0:3.

Евро-2020

Россия: группа

Украина: 1/8 финала (продолжает выступления)

Нынешний чемпионат Европы – совсем другая история. Украине наконец-то повезло чуть больше обычного, и она впервые вышла в плей-офф турнира. Россия, набрав те же три очка, отправилась домой.

Итого

Россия

6 участий в финальной стадии, 20 матчей, 6 побед, 22 гола



Украина

3 участия в финальной стадии, 9 матчей, 2 победы, 6 голов