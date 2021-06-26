Вратарь сборной Украины: судьба даёт второй шанс, мы должны попытаться им воспользоваться

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швеции.
«Фортуна нам улыбнулась. Если судьба даёт второй шанс, мы должны попытаться им воспользоваться. Швеция набрала семь очков в сложной группе. Эта команда достойна уважения», — цитирует Бущана пресс-служба УЕФА.
Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. В 1/8 финала Евро-2020 украинцы проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.
Примечательно, что украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро, проходившие в 1996, 2000, 2004 и 2008 годах, сборная Украины не квалифицировалась, а на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов не сумела выйти из группы.
- 26 июня 2021
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