«Тоттенхэм» рассматривает ещё одного специалиста, помимо Эшпириту Санту

Бывший наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту стал главным претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» после раунда переговоров сторон, сообщает Evening Standard.

Однако, по информации источника, «шпоры» также рассматривают кандидатуру наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Англичанин является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. С красными он завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА. В качестве тренера Джеррард привёл шотландский «Рейнджерс» к первому месту чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту был близок к назначению в другие клубы английской Премьер-лиги — «Кристал Пэлас» и «Эвертон».



«Тоттенхэм» хотел пригласить на должность главного тренера Антонио Конте, Паулу Фонсеку или Дженнаро Гаттузо, однако не смог договориться с этими специалистами.