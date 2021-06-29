Швеция — Украина: эфир матча чемпионата Европы на канале «Россия 1» начнётся в 22:00

Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встретится с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Швеция — Украина можно будет на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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