Карим Бензема обратился к болельщикам после сенсационного вылета Франции с Евро-2020

Нападающий сборной Франции Карим Бензема выступил с обращением к болельщикам после сенсационного вылета команды с чемпионата Европы — 2020.



Накануне, 28 июня французы встретились со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время (3:3). В серии пенальти точнее оказались швейцарцы — 5:4.



«Расстроен и ужасно разочарован исходом вчерашнего матча. Я бы хотел продолжить радовать вас и дальше. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку с самого старта Евро. Спасибо за силу, которую вы давали мне каждый день. Ничто в этой жизни не даётся легко. Мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться более сильными», — написал Бензема в своём «инстаграме».