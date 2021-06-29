Во всём виноват Дешам? Главные причины французской катастрофы

Франция вылетела с турнира после битвы со сборной Швейцарии – этот результат, вне всяких сомнений, стал главной пока сенсацией чемпионата Европы. Важно понимать, что он ни в коем случае не случаен: если оценивать дистанцию всего матча, то команда Дешама сыграла ниже своего уровня. А где-то – конкретно провалилась.

Первый тайм от Франции — тотальный хаос из-за непонятной структуры. Здесь точно есть вопросы к тренеру

Главная претензия к Дешаму по итогам матча — игра сборной Франции до перерыва. Первый тайм оказался не просто потерянным, а даже провальным, поскольку команда пропустила, создала минимум моментов и вообще не контролировала происходящее на поле.



Основная причина слабого футбола – радикальное перестроение системы. Дешам вдруг выбрал схему 3-4-1-2, по которой команда в последний раз играла 10 месяцев назад в матче Лиги наций с Хорватией. Сложно определить истинные мотивы перехода, но, полагаю, здесь сказались два фактора: 1) желание контролировать всю ширину поля против чужой схемы 3-Х-Х, где в передней линии у Швейцарии часто пять футболистов, поэтому получилось отзеркаливание; 2) отсутствие профильных левых защитников – Лукас Эрнандес и Динь получили травмы в игре с Португалией, а ставить на флаг номинального хавбека Рабьо при классической расстановке 4-2-3-1 Дешам побоялся.



Теперь, когда мы уже точно знаем, как сложился первый тайм, очевидно, что со схемой Дешам промахнулся: она негативно повлияла как на оборонительные действия, так и атакующие. В обороне – как это ни удивительно – наблюдались проблемы как раз с контролем ширины. Швейцария быстро поняла, что правый латераль французов играет по её левому латералю Цуберу, и стала активно задействовать при атаке левого центрального защитника Рикардо Родригеса.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Родригес при атаках поднимался очень высоко и фактически превращался в левого защитника (а Цубер работал в полуфлангах или уходил ближе к центру) – то есть при атаке Швейцария перестраивалась на 4-4-2. Это позволяло легко взламывать фланги. Родригес часто оставался без контроля или помогал создавать в зоне численное большинство.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

В частности, Родригес повлиял на забитый гол: в той атаке он сделал забегание за спину Цуберу и не позволил Павару выброситься и пойти в агрессивный отбор. Правому защитнику пришлось держать в уме пас в сторону лицевой, он занял промежуточную позицию – и пошла беспрепятственная подача. Уже в штрафной Лангле катастрофически сыграл против Сеферовича.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Дополнительные сложности наблюдались с прессингом. В него Франция ходила не то чтобы всегда, но иногда всё же поднималась вверх, Мбаппе и Бензема расставлялись возле чужой штрафной, но… Им явно не хватало поддержки. Швейцария спокойно выводила мяч через того же Родригеса, у которого не было опеки. Павар подниматься боялся, у него в зоне был оппонент — Цубер.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

И у Родригеса было много времени для последующей передачи. Франция проваливалась с точки зрения компактности: атакующие игроки оставались вверху, а центральные защитники плохо выжимали.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Поэтому переход на 3-4-1-2 нисколько не помог сборной Франции в обороне, а только навредил: прессинг не получался, компактность не соблюдалась, фланги не контролировались. И гибкая схема швейцарцев, перестраивающихся с 3-4-1-2 в обороне на 4-4-2 в атаке, ставила чемпионов мира в тупик.



В тупике Франция оказалась и на чужой половине поля. До перерыва прослеживались две характерные вещи: 1) традиционная ставка на забросы Погба из глубины. Одним из них полузащитник чуть не вывел Мбаппе один на один; 2) взлом левого фланга, куда смещались вообще все игроки – и Гризманн, и Бензема, и Канте, и иногда Мбаппе. Зато Рабьо часто освобождал ширину и первоначально уходил к середине.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Дважды за тайм зона взламывалась – не хватало чёткой последней передачи. Но смущало, что потенциал атакующих игроков французов при таком ощутимом крене на один фланг не раскрывался.

Провальная концовка — следствие плохой игры футболистов в конкретных эпизодах

После перерыва Дешам сразу же перестроился на структуру 4-4-2, хорошо знакомую атакующим лидерам: Мбаппе и Бензема в центре нападения, Гризманн — правее, свежий Коман — левее.



Для начала мы увидели стартовый всплеск активности от швейцарцев, которые провели две острых атаки и заработали пенальти. Далее же – и давайте признаем это – на поле долгое время была одна команда. Франция куражилась, легко забила три гола, могла достичь даже большего отрыва.



А вот что случилось в концовке? Довелось прочитать, что виноват снова Дешам, который якобы не среагировал на переход Швейцарии от 3-5-2 к 4-4-2. Но я не думаю, что дело в этом. Во-первых, Франция всю жизнь оборонялась по той структуре, в которой она доигрывала. Во-вторых, при правильном выполнении игроками своих функций можно спокойно отзащищаться и по 4-4-2 против 4-4-2.



Теперь посмотрите, какую позицию занимал Коман при втором голе. Он не держит вообще никого, не перекрывает передачу в середину и не готов защищаться в ширине. Рабьо фактически оставлен один против двоих – и не может выброситься в недодачу.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

И далее, когда передача первоначально пошла в другую сторону, Коман побежал в середину. Фланг всё ещё свободен. А потом Коман поскользнулся, упал – и никак не помешал Мбабу выполнить подачу.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Потом состоялась подача в штрафную, где образовалась ситуация «3 в 3». Да, не самая комфортная, но далеко не критическая. Более того – это классика, когда ты играешь против 4-4-2, под подачу всегда будут открываться два форварда и дальний полузащитник). Можно ли было отзащищаться эпизод лучше в рамках действующей структуры? Нужно было. Тем более речь идёт о футболистах столь высокого уровня.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Или посмотрите за действиями Кимпембе при третьем голе, который внезапно среагировал на не самого опасного игрока, решил расширить и нарушить горизонтальное расстояние. И в зону между ним и Вараном с удовольствием ворвался Гавранович. Погба за потерю в центре поля тоже большой привет – игрок его статуса не имеет права терять мячи в компенсированное время.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Можно ли было эти голы предотвратить, выпустив дополнительного центрального защитника? Вероятно. Но эти эпизоды команда уровня Франции обязана щёлкать и без постоянной адаптации под чужие схемы. Это абсолютно точно вопрос не тактики, а отработки конкретных эпизодов.

Выводы

В овертайме Франции тоже пришлось непросто: Швейцария вернулась к схеме с тремя центральными защитниками, потому что не хотела раскрываться. А Дешам прямо перед третьим голом швейцарцев провёл оборонительную замену, убрал Гризманна и выпустил Сиссоко. От пропущенного мяча это чемпионов мира не спасло, а игру в атаке немного нарушило. Здесь тренер торопился, хотел как лучше – и в итоге стал заложником ситуации. Тем не менее три отличных момента Франция в овертайме создала – и могла побеждать. Но моменты транжирились. Никто, кроме Бензема, на турнире так и не продемонстрировал адекватную реализацию. А Мбаппе – всецело провалился.



Поэтому, если подводить итоги матча, считаю, что к Дешаму только один вопрос: что было в первом тайме и зачем он вообще всё это затеял? Во втором тайме его уже подвели игроки.



Глобальных же вопросов, касающихся заявки команды и стиля игры в атаке, само собой, к тренеру больше. Франция и близко не оказалась настолько системной, как на чемпионате мира — 2018.