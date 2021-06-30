«Порой футбол жесток». Поль Погба выступил с заявлением после вылета Франции с Евро-2020

Полузащитник сборной Франции Поль Погба опубликовал заявление после сенсационного вылета команды с чемпионата Европы — 2020.
Напомним, французы встречались в 1/8 финала со Швейцарией. Действующие чемпионы мира пропустили первыми, однако впоследствии забили три мяча. В концовке основного времени они упустили преимущество (3:3), не сумели дожать соперника в дополнительное время, а затем уступили в серии пенальти (4:5).
«Порой футбол жесток… Жесток и прекрасен. Матч со Швейцарией принёс нам горечь, но сделал счастливыми наших соперников. В этом красота футбола. Конечно, мы хотели добиться положительного результата.
Огромное спасибо всем нашим болельщикам по всему миру. Было прекрасно видеть вас, слышать, и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и наслаждение во всех матчах. Мы не опустим головы и вернёмся сильнее. Наконец, мои поздравления Швейцарии», — написал Погба в своём «инстаграме».
- 30 июня 2021
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