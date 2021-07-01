Анатолий Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о разнице между выступлениями национальных команд России и Украины на чемпионате Европы – 2020.
«Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского «Динамо». Вопросы подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьёзно. Они готовят свою молодёжь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом в Украине, опережая донецкий «Шахтёр», у которого несколько другой подход.
Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живёт где-то в 2016-2017-х. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Допустим, придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре», — цитирует Бышовца телекомпания «Новый Век».
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