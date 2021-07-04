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Крал подвёл итоги выступления сборной Чехии на Евро-2020

Крал подвёл итоги выступления сборной Чехии на Евро-2020
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23-летний опорный полузащитник сборной Чехии, выступающий за московский «Спартак» Алекс Крал после поражения от Дании (1:2) в 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 подвёл итоги выступления национальной команды на турнире.

«Результат немного разочаровывает, потому что мы были так близки к медалям. Однако я счастлив, что мы зашли так далеко и сыграли с такими замечательными командами. Чехия билась до последней минуты, как и должно было быть! Огромное спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас дома и на стадионах!

Для меня это был потрясающий опыт, и я горжусь тем, что могу быть частью такой невероятной и сильной команды! Этот сезон закончился, но я скоро вернусь в игру!» — гласит пост Крала в «Твиттере».

На текущем Евро-2020 Крал выходил на поле в четырёх из пяти встреч сборной Чехии, однако результативными действиями ему отметиться не удалось.

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