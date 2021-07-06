«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию. Контракт рассчитан на три года.



Уточняется, что немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.



Ранее Рангник объявил о создании консалтинговой фирмы. Сообщалось, что экс-тренер со своей командой будет консультировать «Локомотив» и не станет занимать должность в руководстве клуба. Также появлялась информация, что в ближайшее время Ральф и бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подпишут контракты с железнодорожниками.



В апреле «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» хочет назначить Рангника главой спортивного отдела.

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